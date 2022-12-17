"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного снега

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует с 21:00 субботы до 9:00 воскресенья.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что снегопад в Москве усилится к ночи, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Как он отметил, "по уточненному прогнозу синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 23 сантиметров".

По его информации, работы по уборке Москвы продолжаются в круглосуточном режиме. В них задействованы более 80 тыс. рабочих и свыше 10 тыс. единиц техники.