Опубликованы последние кадры разрушенного Россией Мариуполя

Пропаганда Путина сейчас впаривает народу "восстановление" оккупированного Мариуполя - якобы разрушенного ВСУ. За надпись "Убийцы, вы его разбомбили, иуды" на сердце с Мариуполем в Петербурге на Дворцовой сегодня задержали школьницу. О какой дискредитации

Пропаганда Путина сейчас впаривает народу "восстановление" оккупированного Мариуполя - якобы разрушенного ВСУ. За надпись "Убийцы, вы его разбомбили, иуды" на сердце с Мариуполем в Петербурге на Дворцовой сегодня задержали школьницу. О какой дискредитации может идти речь, когда люди, которые хотят видеть, все видят. И они будут свидетельствовать против оккупантов.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший член Совета Российской Федерации, еврейский бизнесмен Леонид Невзлин.

Он опубликовал последние снимки разрушенного оккупационными войсками украинского города Мариуполя.

"Вот так сейчас выглядит город, на этих записях последствия российской агрессии, результаты террористической войны России против Украины. Мои друзья прислали мне и разрешили выложить тут", - отметил он.