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Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге

Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге Президент России Владимир Путин за рулем гусеничного вездехода в компании главы Минобороны РФ Сергея Шойгу осмотрел красоты заснеженной тайги в Сибири. Эти и другие кадры с отдыха главы государства были в воскресенье показаны в эфире телеканала "Россия-24
В регионе
21 марта 2021 г. 16:10
Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге

Президент России Владимир Путин за рулем гусеничного вездехода в компании главы Минобороны РФ Сергея Шойгу осмотрел красоты заснеженной тайги в Сибири. Как сообщает Report, эти и другие кадры с отдыха главы государства были в воскресенье показаны в эфире телеканала "Россия-24".

Помимо поездок на вездеходе цвета хаки, Путин со своим спутником совершили также пешие прогулки, осматривая окрестности и животных этой местности.

Путин также посетил мастерскую, где глава Минобороны показал президенту РФ свои поделки из дерева.

Путин не первый раз проводит отдых на природе в Сибири. В предыдущий раз он также в компании Шойгу выезжал на природу в одном из сибирских регионов в октябре 2019 года.

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