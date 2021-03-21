Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге

Президент России Владимир Путин за рулем гусеничного вездехода в компании главы Минобороны РФ Сергея Шойгу осмотрел красоты заснеженной тайги в Сибири. Эти и другие кадры с отдыха главы государства были в воскресенье показаны в эфире телеканала "Россия-24

Президент России Владимир Путин за рулем гусеничного вездехода в компании главы Минобороны РФ Сергея Шойгу осмотрел красоты заснеженной тайги в Сибири. Как сообщает Report, эти и другие кадры с отдыха главы государства были в воскресенье показаны в эфире телеканала " Россия-24 ".

Помимо поездок на вездеходе цвета хаки, Путин со своим спутником совершили также пешие прогулки, осматривая окрестности и животных этой местности.

Путин также посетил мастерскую, где глава Минобороны показал президенту РФ свои поделки из дерева.

Путин не первый раз проводит отдых на природе в Сибири. В предыдущий раз он также в компании Шойгу выезжал на природу в одном из сибирских регионов в октябре 2019 года.