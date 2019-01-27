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    Опубликовано видео крушения Ту-22М3 в России - ВИДЕО

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент крушения самолета Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области России. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, во вторник после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. Бомбардировщик разрушился, он выполнял полет без боекомплекта. Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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