Опубликовано видео крушения Ту-22М3 в России - ВИДЕО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент крушения самолета Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, во вторник после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. Бомбардировщик разрушился, он выполнял полет без боекомплекта. Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.