​Опубликованы доходы Путина

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн руб. (134,4 тысяч долларов).

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом следует из декларации, которая опубликована на сайте Кремля.

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом его доход уменьшился в два раза.

В собственности президента имеются две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), а также два автомобиля - ГАЗ М21, "Нива" - и автоприцеп "Скиф".

В 2017 году Путин заработал 18,7 млн руб. (290,4 тысяч долларов). Это было почти вдвое больше, чем в 2016 году (8,8 млн руб., то есть 136,7 тысяч долларов). Тогда же из декларации исчез имевшийся ранее земельный участок площадью 1,5 кв. м. Данный участок был продан, чем и оправдан рост доходов президента, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.