Опубликован фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Первый заместитель начальника главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал в Facebook фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщает Report, начальник полиции сообщил, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также Главного управления Национальной полиции в Киеве. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия.

По данным полиции, подозреваемому 40–45 лет. Его рост – 175–180 см.

У возможного убийцы "среднее телосложение, имеется животик, черты лица средние, борода седая", сказано в описании к фотороботу.

Подозреваемый был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.