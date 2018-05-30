 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Опубликован фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Первый заместитель начальника главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал в Facebook фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

    Как сообщает Report, начальник полиции сообщил, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также Главного управления Национальной полиции в Киеве. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия.

    По данным полиции, подозреваемому 40–45 лет. Его рост – 175–180 см.

    У возможного убийцы "среднее телосложение, имеется животик, черты лица средние, борода седая", сказано в описании к фотороботу.

    Подозреваемый был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi