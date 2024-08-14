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Опрос: За "Грузинскую мечту" хотят проголосовать почти 60% населения страны

Опрос: За "Грузинскую мечту" хотят проголосовать почти 60% населения страны Более половины населения Грузии готовы проголосовать за правящую партию на октябрьских парламентских выборах.
В регионе
14 августа 2024 г. 22:14
Опрос: За Грузинскую мечту хотят проголосовать почти 60% населения страны

Более половины населения Грузии готовы проголосовать за правящую партию на октябрьских парламентских выборах.

Как сообщает местное бюро Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией GORBI по заказу телеканала "Имеди" за 2,5 месяцев до выборов.

Респонденты заявили, что 59,3% проголосуют на выборах за партии "Грузинская мечта" и "Народная власть".

13,1% опрошенных поддержали крупнейшую оппозиционную коалицию "Единого национального движения" и "Стратегии Агмашенебели", 5,8% - коалицию партий "Лело", "Ана Долидзе - за народ" и "Площадь Свободы", 5,5% - за союз "Ахали", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", 4,8% - партию "За Грузию" бывшего премьер-министра Георгия Гахарии, 3% - за коалицию "Альянс патриотов Грузии" и "Альт-инфо", которая выступает за установление отношений с Россией и т.д.

Опрос проводился методом личного интервью в разных регионах Грузии с 24 июля по 4 августа при участии 1700 респондентов.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Gürcüstan əhalisinin yarıdan çoxu parlament seçkilərində hakim partiyaya səs verəcək

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