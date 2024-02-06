Опрос: Уровень доверия к Пашиняну снизился

Уровень доверия граждан к премьер-министру Армении Николу Пашиняну снизился.

Уровень доверия граждан к премьер-министру Армении Николу Пашиняну снизился.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом свидетельствует результаты соцопроса, проведенного армянской структурой GALLUP в конце января.

Согласно опросу, Пашиняну не доверяют 38,1% респондентов, в ноябре, например, так ответили 35,5%.

Полностью главе правительства доверяют 15,1%, в ноябре так высказались 20,4%. Пашиняну "скорее доверяют" 13,9% (13,2% в ноябре), "скорее не доверяют" 28,3% (в ноябре 18,6%). Затруднились ответить 4,6%, в ноябре так ответили 12,3%.

Опрос был проведен путем телефонных звонков, в нем участвовал 1 101 респондент.