Опрос: Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта" составляет 59,5%

Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" вырос с приближением парламентских выборов 26 октября. Ее поддержали 59,5% опрошенных граждан страны.

Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" вырос с приближением парламентских выборов 26 октября. Ее поддержали 59,5% опрошенных граждан страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом стало известно по итогам опроса общественного мнения компании GORBI.

Коалицию из трех партий "Единство - Национальное движение" поддержали 13,6% опрошенных. Таким образом, рейтинг партии за полтора месяца остался практически на том же уровне - 13,1%. Коалиция - это объединение крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" с созданными ее бывшими членами партиями – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".

Почти вдвое выросла поддержка объединения "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" – с 5,5% до 10,3%. Здесь объединены три созданные бывшими членами "Нацдвижения" партии – "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа".

Опрос проводился по заказу телекомпании "Имеди" методом личного интервью по Грузии, с 18 по 30 сентября, в котором приняли участие 1 700 респондентов.

Данные противоположны результатам опроса, который на днях обнародовал оппозиционный телеканал Formula. По нему у "Грузинской мечты" 33%, а проевропейские оппозиционные партии в сумме собирают около 55%.