Опрос: Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального уровня

Только 11,3% граждан Армении готовы проголосовать за правящую партию "Гражданский договор", если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Только 11,3% граждан Армении готовы проголосовать за правящую партию "Гражданский договор", если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции глава представительства Gallup International Аssociation Арам Навасардян.

"Это самый низкий показатель с 2018 года", - отметил он.

По его словам, об этом стало известно по итогам опроса, проведенного 20-22 января среди из 1,1 тыс. граждан.

На втором месте рейтинга после партии премьера страны Никола Пашиняна расположилась партия ДОК, созданная скандально известным видеоблогером Варданом Гукасяном ("Дог"), за ДОК готовы проголосовать 6,8% опрошенных. Замыкает тройку блок "Айастан" второго президента Роберта Кочаряна с рейтингом в 6,5%.