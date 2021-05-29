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Опрос: Партия Пашиняна лидирует в предвыборной гонке в Армении

Опрос: Партия Пашиняна лидирует в предвыборной гонке в Армении Политический альянс "Мой шаг", образованный на основе партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", в преддверии парламентских выборов лидирует в опросах общественного мнения, с небольшим отрывом опережая главного конкурента
В регионе
29 мая 2021 г. 15:44
Опрос: Партия Пашиняна лидирует в предвыборной гонке в Армении

Политический альянс "Мой шаг", образованный на основе партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", в преддверии парламентских выборов лидирует в опросах общественного мнения, с небольшим отрывом опережая главного конкурента - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета партнера социологической службы Gallup компании MPG.

"Если бы выборы прошли завтра, то согласно проведенному опросу, 22,9% отдали бы голоса партии "Мой шаг", 17,5% готовы выбрать блок "Армения" и 3,8% предпочтут партию "Процветающая Армения". Ереван и крупные областные города поддерживают блок "Армения", в селах же зеркальная ситуация - большинство за партию "Мой шаг", - уточнил глава MPG Арам Навасардян.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, председатель правительства и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армении Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются в статусе исполняющих обязанности.

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