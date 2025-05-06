Опрос: Около 86% армян хотят ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном

Около 86% граждан Армении считают, что должны ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном до его подписания.

Около 86% граждан Армении считают, что должны ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном до его подписания.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного армянского представительства Gallup International Association.

Респондентам задали вопрос: "Должны ли граждане ознакомиться и выразить согласие с пунктами проекта мирного соглашения с Азербайджаном до его подписания?"

Как сообщил глава представительства Арам Навасардян, 73% ответили "однозначно да", еще 13,1% — "скорее да". Таким образом, около 86% опрошенных выступили за предварительное ознакомление с документом. Против этой идеи высказались 5,3% ("скорее нет") и 6,5% ("однозначно нет"). Затруднились с ответом 2,1% участников опроса.

Исследование было проведено среди 1101 респондента в период с 29 апреля по 2 мая.