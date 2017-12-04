Опрос: Каждый пятый не собирается голосовать на предстоящих выборах президента России

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Принять участие в выборах президента России готовы 58% граждан этой страны.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом сообщается в опросе "Левада-центра".

Итоги опроса показали, что 34% опрошенных заявили, что, скорее всего, будут голосовать, и 24% - что совершенно точно проголосуют. Каждый пятый не собирается приходить на выборы - 10% россиян уверены, что не примут участия в выборах, 10% сомневаются, что будут голосовать. 20% респондентов не определились, пойдут на выборы или нет.

Наибольшей поддержкой россиян пользуется Владимир Путин - за него готовы проголосовать 53% респондентов в целом. На втором месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его поддерживают 4% россиян, на третьем — лидер КПРФ Геннадий Зюганов (3%).

Опрос проведен 24 – 28 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Выборы состоятся 18 марта 2018 года.