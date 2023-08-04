Опрос GALLUP: Более 67% граждан Армении не доверяют Пашиняну

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не доверяют более 67% граждан.

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не доверяют более 67% граждан.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил директор армянского представительства "GALLUP International association" Арам Навасардян на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, за пресс-конференцией премьера 25 июля следили 65% граждан. Отвечая на вопрос, можно ли доверять ответам премьера, 16,1% респондентов ответили положительно, 14,5% - "скорее доверяют". 13,1% опрошенных заявили, что "скорее не доверяют", а 54,4% респондентов ответили, что "совсем не доверяют". Затруднилось ответить 1,8%.

"Мы видим, что ответам Пашиняна не доверяют более 67%, и это довольно большая цифра", - отметил Наварсардян.

Отвечая на вопрос, есть ли в Армении политзаключенные, 47,2% граждан ответили, что есть, 31,1% так не считают, еще 22,7% затруднились ответить.

Чаще всего политзаключенными называли зампреда РПА Армена Ашотяна, главу партии "Общественный голос" Артака Галстяна, избранного мэра Ванадзора Мамикона Асланяна. Навасардян отметил, что эти данные практически совпадают с данными опроса в июне.

По мнению участников опроса, вопросы безопасности являются наиболее серьезной проблемой в стране. В частности, 32,4% назвали опасность войны, 30,4% - вопросы безопасности в целом, 27,8% - вопрос уточнения границ. Среди других проблем – экономическая ситуация, безработица, рост цен, возвращение пленных, смена власти и т.д.