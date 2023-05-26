Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет 53,7% голосов во втором туре президентских выборов, которые пройдут 28 мая.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет 53,7% голосов во втором туре президентских выборов, которые пройдут 28 мая.

Как передает Report со ссылкой на газету Hürriyet, это следует из опроса турецкого Исследовательского фонда.

В нем приняли участие в общей сложности более 3 тыс. человек в 26 провинциях страны. Опрашивались граждане в возрасте 18 лет и старше, имеющие право голоса и проживающие в Турции.

"Согласно прогнозам данного исследования, президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с 53,7% во втором туре президентских выборов. По оценкам, во втором туре произойдет смещение голосов на 1,75% в пользу Эрдогана и 1,25% в пользу Кемаля Кылычдароглу от 5% голосов, отданных экс-кандидату Синану Огану в первом туре, а остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально", - пишет издание.

Когда респондентов спросили, почему они проголосовали за Реджепа Тайипа Эрдогана в первом туре, 41,2% ответили: "Потому что я доверяю и верю в него", 29,6% ответили "За стабильность", 24,8% ответили "За исполнение обещаний" и 4,4% ответили "За реакции на другие партии".

Отметим, что Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,51% голосов, Кылычдароглу - 44,88%.