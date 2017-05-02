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    Опрос: Две трети россиян хотят переизбрания Путина в 2018 году

    Нового президентского срока Путина хотят 64% опрошенных

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/  Две трети россиян хотят переизбрания Путина на выборах  в 2018 году. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром". 

    Нового президентского срока Путина хотят 64% опрошенных. Видеть на его месте другого человека желают 22% респондентов. Остальные 14% респондентов затруднились с ответом на вопрос.

    Тех же респондентов спросили, за кого те проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье. Многие вообще еще не определились со своим участием в выборах, поэтому о готовности поддержать Путина заявили только 48% опрошенных.

    Не знают, пойдут ли на выборы, 10% россиян; уверены, что голосовать не будут - 13%; не определились, какого кандидата поддержат - 19%.

    Если же брать тех, кто "готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать", то среди таких людей Путина готовы поддержать 83%.

    Президентские рейтинги Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Сергея Шойгу и Алексея Навального колеблются в пределах 5%.

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