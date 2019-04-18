Опрос: ​Число планирующих проголосовать за Зеленского выросло до 73%

Число планирующих проголосовать на выборах президента Украины за Владимира Зеленского увеличилось за неделю на 12%, до 73%, действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают лишь около 25%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".

При этом, как отмечается в опросе, "в то, что следующим президентом Украины станет Владимир Зеленский, верят 62% опрошенных, в победу Петра Порошенко верят 17% респондентов, еще 22% не определились с ответом".

Опрос проводился с 12 по 16 апреля 2019 года во всех регионах Украины. Всего опрошены 3 тысячи человек.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Окончательные итоги первого тура выборов были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко - 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.