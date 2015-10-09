​Опрос: Большинство россиян поддерживают операцию России в Сирии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Большинство россиян поддерживают решение президента России Владимира Путина об отправке авиации в Сирию для нанесения ударов по боевикам террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.

Среди опрошенных 38% сообщили, что целиком одобряют решение об использовании авиации, 28% респондентов ответили, что одобряют этот шаг. Не одобряют решение 15% опрошенных, а определенно не одобряют 12%, 7% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос ВЦИОМ проводился 3-4 октября среди 1600 человек в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.