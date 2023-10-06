Опрос: 63% респондентов считают, что Франция не должна заниматься вопросами Карабаха

Во Франции за невмешательство в события Карабахского региона Азербайджана выступают 38% респондентов.

В ходе опроса общественного мнения, проведенного среди французов после критики СМИ о бездействии правительства Франции в вопросе Карабахского региона Азербайджана, и их призывах защитить Армению и армян, со всей очевидностью стало ясно, что большая часть населения стоит на позиции невмешательства в них и даже не в курсе происходящего.

Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, опрос был проведен по заказу французского канала BFM TV.

Согласно итогам опроса, 63% респондентов высказались против вмешательства Франции в эти вопросы или даже не информированы об этом.

38% респондентов заявили, что не хотят участвовать в этом конфликте, а 25% опрошенных затруднились высказать мнение на этот счет.

Но, как оказалось, есть небольшая группа всего в 6%, которые не только хотят вмешательства, но даже поддержали абсурдную идею военной интервенции в Карабах, чтобы "защитить местное население".

Есть и те, кто видит необходимость экономических санкций в отношении Азербайджана без военного вмешательства. С подобным вариантом ответа, предложенного опрашивающей организацией, согласились 30% респондентов.

Скорее всего, значительная часть французов, выбравших два последних варианта, является представителями армянской общины или же так называемыми французами армянского происхождения и близкими к ним людьми.