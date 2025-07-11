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Опрос: 6% россиян считают значимым событием осложнение отношений между РФ и Азербайджаном

Опрос: 6% россиян считают значимым событием осложнение отношений между РФ и Азербайджаном В России 6% граждан страны в качестве значимого события последней недели отметили осложнение отношений с Азербайджаном.
В регионе
11 июля 2025 г. 11:34
Опрос: 6% россиян считают значимым событием осложнение отношений между РФ и Азербайджаном

В России 6% граждан страны в качестве значимого события последней недели отметили осложнение отношений с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Кроме того, четверть респондентов (25%) считают важным событием последней недели успешное наступление российских вооруженных сил на различных направлениях в рамках "специальной военной операции".

Опрос проводился 4-6 июля 2025 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Rusiyalıların 6 %-i Azərbaycanla münasibətlərin mürəkkəbləşməsini vacib hadisə hesab edir

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