О нас
Report Georgia
Аудио новости

Определился кандидат на пост мэра Марнеули от правящей партии Грузии

Определился кандидат на пост мэра Марнеули от правящей партии Грузии Кандидатом на пост мэра Марнеули от правящей партии "Грузинская мечта" выдвинут Кянан Омаров.
В регионе
29 июля 2021 г. 15:24
Определился кандидат на пост мэра Марнеули от правящей партии Грузии

Кандидатом на пост мэра Марнеули от правящей партии "Грузинская мечта" выдвинут Кянан Омаров.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написал мажоритарный депутат по Марнеули-Гардабанскому округу Заур Даргаллы.

С января этого года К.Омаров является заместителем мэра Марнеули. До этого назначения он занимал должность руководителя Образовательного ресурс-центра Марнеули.

В течение текущей недели ожидается официальное представление "Грузинской мечтой" кандидатов на посты мэров по стране.

Пост мэра Марнеули вакантен с октября прошлого года. Бывший мэр З.Даргаллы стал обладателем депутатского мандата на парламентских выборах. В настоящее время обязанности мэра исполняет первый заместитель Заур Табатадзе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim partiyasının Marneuli meri vəzifəsinə namizədi məlum olub

Другие новости из категории

В Туркменистане планируется открытие завода по производству поливинилацетата
В Туркменистане планируется открытие завода по производству поливинилацетата
29 июля 2021 г. 14:15
Бердымухамедов принял нового посла ОАЭ в Туркменистане
Бердымухамедов принял нового посла ОАЭ в Туркменистане
29 июля 2021 г. 13:53
В Грузии зарегистрировано 2 796 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии зарегистрировано 2 796 новых случаев заражения коронавирусом
29 июля 2021 г. 11:09
Число пострадавших в результате лесного пожара в Анталье достигло 62
Число пострадавших в результате лесного пожара в Анталье достигло 62
29 июля 2021 г. 10:36
Умер последний член ГКЧП
Умер последний член ГКЧП
28 июля 2021 г. 23:57
В результате пожара в Анталье пострадали 53 человека - ОБНОВЛЕНО
В результате пожара в Анталье пострадали 53 человека - ОБНОВЛЕНО
28 июля 2021 г. 18:55
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе 
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе 
28 июля 2021 г. 18:06
В Москве открылась выставка памяти Фармана Салманова
В Москве открылась выставка памяти Фармана Салманова
28 июля 2021 г. 16:26
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Украине
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Украине
28 июля 2021 г. 16:13
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 410 тыс.
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 410 тыс.
28 июля 2021 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi