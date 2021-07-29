Определился кандидат на пост мэра Марнеули от правящей партии Грузии

Кандидатом на пост мэра Марнеули от правящей партии "Грузинская мечта" выдвинут Кянан Омаров.
Как передает грузинское бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написал мажоритарный депутат по Марнеули-Гардабанскому округу Заур Даргаллы.
С января этого года К.Омаров является заместителем мэра Марнеули. До этого назначения он занимал должность руководителя Образовательного ресурс-центра Марнеули.
В течение текущей недели ожидается официальное представление "Грузинской мечтой" кандидатов на посты мэров по стране.
Пост мэра Марнеули вакантен с октября прошлого года. Бывший мэр З.Даргаллы стал обладателем депутатского мандата на парламентских выборах. В настоящее время обязанности мэра исполняет первый заместитель Заур Табатадзе.