Определена дата очередной встречи "шестерки" с Ираном

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Очередная встреча "шестерки" с Ираном запланирована на 5 марта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй.

Как отмечается, встреча пройдет в швейцарском городе Монтрё.

"ЕС поддерживает переговоры, которые проходят в рамках соглашения по ядерной программе Ирана. Переговоры на дипломатическом уровне прошли на прошлой неделе и продолжатся на предстоящей неделе", — заявила К. Рэй.

Ранее стало известно, что Госсекретарь США Джон Керри 3 марта встретится в швейцарском Монтре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.