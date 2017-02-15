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    Определена дата президентских выборов в Кыргызстане

    Атамбаев: ​Выборы президента пройдут 19 ноября

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/  Президентские выборы  в Кыргызстане пройдут 19 ноября. Как сообщает Report, об этом заявил  президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече  с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой. 

    Она проинформировала о принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию избирательной системы страны. 

    Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года. "За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства", — подчеркнул Атамбаев. 

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