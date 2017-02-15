Определена дата президентских выборов в Кыргызстане

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 19 ноября. Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой.

Она проинформировала о принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию избирательной системы страны.

Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года. "За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства", — подчеркнул Атамбаев.