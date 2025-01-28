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Определена дата очередных заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии

Определена дата очередных заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии Определена дата проведения 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
В регионе
28 января 2025 г. 19:39
Определена дата очередных заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии

Определена дата проведения 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщил Report дипломатический источник, заседания состоятся 4 апреля 2025 года.

Напомним, что 10-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора и 2-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергии состоялись в Баку 1 марта 2024 года.

Отметим, что министерские встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводятся с февраля 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 11-ci iclasının vaxtı məlum olub

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