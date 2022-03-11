Определена дата инаугурации нового президента Туркменистана

Церемония инаугурации избранного президента Туркменистана пройдет через неделю после голосования – в субботу, 19 марта.

Церемония инаугурации избранного президента Туркменистана пройдет через неделю после голосования – в субботу, 19 марта.

Как передает Report, дату назвал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов на совещании с руководительским корпусом страны, где основной темой была подготовка к выборам.

Церемония вступления в должность президента Туркменистана пройдет во Дворце "Огузхан", затем торжества продолжатся в Центре приемов.

На совещании комплексно рассматривались вопросы проведения 12 марта выборов, начиная от финансирования кампании до ее информационного сопровождения, материально-технического обеспечения и цифровой поддержки, соблюдения санитарно-профилактических требований.