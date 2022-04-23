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Определен состав делегации по подготовке мирного договора с Арменией

Определен состав делегации по подготовке мирного договора с Арменией По итогам встречи в Брюсселе азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, делегации по подготовке мирного договора между двумя странами.
В регионе
23 апреля 2022 г. 19:37
Определен состав делегации по подготовке мирного договора с Арменией

По итогам встречи в Брюсселе азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, делегации по подготовке мирного договора между двумя странами.

Как передает Report, об этом 23 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Ильхам Алиев подчеркнул готовность вести переговоры с противоположной стороной в формате Баку-Ереван.

Президент Азербайджана подчеркнул важность взять за основу пять принципов, представленных нашей страной для переговоров по мирному соглашению.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanla sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə nümayəndə heyətinin tərkibi müəyyən edilib

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