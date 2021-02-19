О нас
Report Georgia
Аудио новости

Определен новый состав правительства Грузии

Определен новый состав правительства Грузии Накануне премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку
В регионе
19 февраля 2021 г. 12:56
Определен новый состав правительства Грузии

Новый состав и программа правительства Грузии будут представлены парламенту страны сегодня.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ обсудят на заседании бюро законодательного органа.

На заседании будет принято решение о процедуре оказания вотума доверия правительству.

Хотя парламент должен выразить вотум доверия Кабинету министров в течение двух недель, процесс, как ожидается, займет короткое время.

Для вотума доверия новому правительству требуется поддержка не менее 76 депутатов.

Накануне премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула министра обороны Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра. 39-летний политик был главой правительства с ноября 2013 года по декабрь 2015 года. Он вошел в историю Грузии как самый молодой премьер-министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökumətinin yeni tərkibi müəyyənləşib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi