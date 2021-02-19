Определен новый состав правительства Грузии

Накануне премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку

Новый состав и программа правительства Грузии будут представлены парламенту страны сегодня.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ обсудят на заседании бюро законодательного органа.

На заседании будет принято решение о процедуре оказания вотума доверия правительству.

Хотя парламент должен выразить вотум доверия Кабинету министров в течение двух недель, процесс, как ожидается, займет короткое время.

Для вотума доверия новому правительству требуется поддержка не менее 76 депутатов.

Накануне премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула министра обороны Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра. 39-летний политик был главой правительства с ноября 2013 года по декабрь 2015 года. Он вошел в историю Грузии как самый молодой премьер-министр.