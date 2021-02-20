Оппозиция завершила митинг у здания правительства Армении

Оппозиционное "Движение за спасение родины", которое объединяет 17 политических партий и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в субботу вечером завершило митинг у здания правительства Армении

Оппозиционное "Движение за спасение родины", которое объединяет 17 политических партий и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в субботу вечером завершило митинг у здания правительства Армении.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Наша борьба продолжается. Сегодня мы завершаем наш митинг, но в понедельник планируем начать акции неповиновения по всей стране", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы.

Сам премьер-министр заявляет, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. премьера. Оппозиция же не соглашается на досрочные выборы, если и.о. главы кабмина будет Пашинян.