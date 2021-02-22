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Оппозиция завершила акцию протеста в центре Еревана

Оппозиция завершила акцию протеста в центре Еревана Оппозиционное "Движение за спасение родины" вечером завершило акцию протеста на площади Франции в центре Еревана
В регионе
22 февраля 2021 г. 21:34
Оппозиция завершила акцию протеста в центре Еревана

Оппозиционное "Движение за спасение родины" вечером завершило акцию протеста на площади Франции в центре Еревана.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня завершаем нашу акцию. У нас есть сведения, что премьер-министр Никол Пашинян завтра в 11:30 прибудет в 3-й корпус правительственного здания. Мы должны заблокировать входы и не пустить его. А вечером начнем митинг", - заявил представитель движения Ишхан Сагателян.

В понедельник в акции протеста с требованием отставки Пашиняна участвовали несколько тысяч человек. Сторонники оппозиции устроили шествие по улицам Еревана, скандируя антиправительственные лозунги. Хотя полиция сконцентрировала большие силы для обеспечения общественного порядка, задержаний не было.

Отметим, что в Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы.

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