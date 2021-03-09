Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Оппозиция готова разблокировать входы в здание парламента Армении, если туда прибудет премьер-министр Никол Пашинян и объявит об отставке и досрочных парламентских выборах

Оппозиция готова разблокировать входы в здание парламента Армении, если туда прибудет премьер-министр Никол Пашинян и объявит об отставке и досрочных парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сказал журналистам один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян.

Ранее протестующие перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", — сказал Сагателян.

При этом он заверил журналистов, что Пашинян не сделает этого, так как заявления о досрочных выборах — это "очередная ложь".

По словам Сагателяна, для назначения внеочередных выборов премьеру не нужно подписывать меморандум с парламентской оппозицией: у его фракции "Мой шаг" есть большинство в законодательном органе.

Как подчеркнул организатор демонстрации, протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.

Ранее Пашинян подтвердил, что готов провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, если противники действующей власти согласятся на это. Он также заявил о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса.

Власти хотят подписать с парламентской оппозицией меморандум с обязательствами не выдвигать своих кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна. В этом случае он сможет распустить парламент и провести внеочередные выборы, сохранив свой пост. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.