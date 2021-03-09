О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну Оппозиция готова разблокировать входы в здание парламента Армении, если туда прибудет премьер-министр Никол Пашинян и объявит об отставке и досрочных парламентских выборах
В регионе
9 марта 2021 г. 22:51
Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Оппозиция готова разблокировать входы в здание парламента Армении, если туда прибудет премьер-министр Никол Пашинян и объявит об отставке и досрочных парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сказал журналистам один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян.

Ранее протестующие перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", — сказал Сагателян.

При этом он заверил журналистов, что Пашинян не сделает этого, так как заявления о досрочных выборах — это "очередная ложь".

По словам Сагателяна, для назначения внеочередных выборов премьеру не нужно подписывать меморандум с парламентской оппозицией: у его фракции "Мой шаг" есть большинство в законодательном органе.

Как подчеркнул организатор демонстрации, протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.

Ранее Пашинян подтвердил, что готов провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, если противники действующей власти согласятся на это. Он также заявил о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса.

Власти хотят подписать с парламентской оппозицией меморандум с обязательствами не выдвигать своих кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна. В этом случае он сможет распустить парламент и провести внеочередные выборы, сохранив свой пост. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifəti Paşinyana qarşı son və qəti tələb irəli sürdü

Новости партнеров

Самое читаемое

Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
2 марта 2021 г. 23:38
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Скончалась супруга Фахраддина Манафова
ФотоСкончалась супруга Фахраддина Манафова
3 марта 2021 г. 08:23
Нельзя! - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
"Нельзя!" - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
3 марта 2021 г. 11:26
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi