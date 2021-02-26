Оппозиция встретится с Пашиняном только для обсуждения вопроса о отставке

Глава партии "Родина" Артур Ванецян заявил, что "встреча для обсуждения другого вопроса не имеет смысла"

Оппозиционное "Движение за спасение родины", которое с четверга перекрыло проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении, готово встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном только для обсуждения вопроса о его отставке. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня журналистам глава партии "Родина" Артур Ванецян, ранее возглавлявший Службу национальной безопасности республики.

"Да, мы готовы провести встречу с Николом Пашиняном и обсудить вопрос его отставки. Встреча для обсуждения другого вопроса не имеет смысла", - сказал он.