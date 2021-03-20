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Оппозиция в Грузии объявила подготовку к митингам

Оппозиция в Грузии объявила подготовку к митингам Представители оппозиционных партий Грузии после провала переговоров с властями по выходу из политического кризиса начинают готовиться к митингу, который состоится 15 мая в Тбилиси
В регионе
20 марта 2021 г. 13:25
Оппозиция в Грузии объявила подготовку к митингам

Представители оппозиционных партий Грузии после провала переговоров с властями по выходу из политического кризиса начинают готовиться к митингу, который состоится 15 мая в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам один из лидеров партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

"С сегодняшнего дня, с этой минуты оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы. Это означает, что мы поедем в каждый город, каждое село, войдем во все семьи и еще раз убедим население, что у борьбы всегда есть смысл, так как за нами правда.

За этот период будут акции как в Тбилиси, так и в регионах. И на заключительном этапе мы соберемся 15 мая в Тбилиси на проспекте Руставели", - заявил Удумашвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan müxalifəti fasiləsiz etiraz aksiyaları elan etdi

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