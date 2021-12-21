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Оппозиция в Грузии начинает голодовку за освобождение Саакашвили

Оппозиция в Грузии начинает голодовку за освобождение Саакашвили Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на митинге в Тбилиси заявил о начале массовой голодовки с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В регионе
21 декабря 2021 г. 23:14
Оппозиция в Грузии начинает голодовку за освобождение Саакашвили

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на митинге в Тбилиси заявил о начале массовой голодовки с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает местное бюро Report.

"Я вместе с друзьями принял решение начать новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили. С сегодняшнего дня мы объявляем массовую акцию протеста голодовки. Это тяжелое решение, но это конституционное и не силовое решение", - сказал Мелия, добавив, что он и его однопартийцы будут голодать в центральном офисе "Национального движения", который расположен в Тбилиси на Кахетинском шоссе.

В Тбилиси во вторник проходит митинг с требованием освободить Саакашвили. Сторонники бывшего президента съехались в грузинскую столицу с разных регионов страны. Акция протеста проходит около здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Проспект перекрыт митингующими.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Saakaşviliyə azadlıq tələbi ilə kütləvi aclıq aksiyası başlayır

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