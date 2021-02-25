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Оппозиция в Ереване заявила о подготовке к импичменту Пашиняна

Оппозиция в Ереване заявила о подготовке к импичменту Пашиняна Оппозиционные силы перекрыли входы в парламент Армении, об этом во время митинга на проспекте Баграмяна заявил лидер "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. “ Мы перекрываем эту улицу, мы должны привес
В регионе
25 февраля 2021 г. 18:17

Оппозиционные силы перекрыли входы в парламент Армении, об этом во время митинга на проспекте Баграмяна заявил лидер "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

“ Мы перекрываем эту улицу, мы должны привести депутатов Национального Собрания, чтобы они провели импичмент", - сказал он.

Манукян добавил, что нужно быть терпеливыми и быть готовыми провести у парламента всю ночь. По его словам, это исторический момент и, упустив его, армяне потеряют родину.

В свою очередь координатор движения, представитель АРФД Ишхан Сагателян призвал перекрыть вход в парламент со стороны улицы Демирчяна мусорными контейнерами и лавочками, построить баррикады.

"Мы все остаемся здесь. Депутаты либо должны прийти, либо мы приведем их", - отметил он.


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