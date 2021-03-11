Оппозиция в Армении согласилась участвовать в консультациях с властями

Объединенная оппозиция Армении готова к предложенным президентом Арменом Саркисяном политконсультациям, в том числе с участием премьера Никола Пашиняна, в рамках своей повестки.

Объединенная оппозиция Армении готова к предложенным президентом Арменом Саркисяном политконсультациям, в том числе с участием премьера Никола Пашиняна, в рамках своей повестки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил в четверг координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян.

"Мы подтверждаем свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов, и, осознавая актуальную необходимость преодоления углубляющегося кризиса, заявляем о готовности участвовать в указанном (президентом - ред.) формате и в рамках предложенной нами повестки", - сказал Сагателян.

"Встреча должна пройти в Национальном собрании, публично, в прямом эфире", - сказал координатор движения.

По его словам, "Движению спасения родины" нечего скрывать от общества, объединение политических сил желает участвовать в обсуждении конкретных тем.