Оппозиция в Армении намерена парализовать движение

Внепарламентские силы уверены, что к истечению установленного ими срока – к 12:00 часам 8 декабря премьер Никол Пашинян не объявит о своей отставке

Внепарламентские силы уверены, что к истечению установленного ими срока – к 12:00 часам 8 декабря премьер Никол Пашинян не объявит о своей отставке.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

Издание отмечает, что 16 партий планируют сразу же после того, как истечет срок ультиматума, начать акции неповиновения.

Газета отмечает, что оппозиция планирует парализовать движение в регионах и столице. Начиная с 12 часов, оппоненты власти намерены перекрыть улицы в Ереване и различных областях, что может привести к коллапсу движения.

"По нашим данным, пока это основной план оппозиции. Но также прорабатываются механизмы воздействия на руководство страны с целью вынудить его подать в отставку", - пишет "Жоховурд".

Напомним, что 5 декабря на митинге оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну и его команде: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. Если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения, предупредили представители оппозиции.