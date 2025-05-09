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Оппозиция в Армении инициировала импичмент Пашиняна

Оппозиция в Армении инициировала импичмент Пашиняна Объединенная национальная конституционная партия (ОНКП) Армении начала процедуру выражения вотума недоверия премьер-министру страны Николу Пашиняну.
В регионе
9 мая 2025 г. 16:45
Оппозиция в Армении инициировала импичмент Пашиняна

Объединенная национальная конституционная партия (ОНКП) Армении начала процедуру выражения вотума недоверия премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель партии Овик Агазарян на своей странице в Facebook.

"Уполномочен заявить, что мы инициируем процедуру выражения вотума недоверия (импичмента) премьер-министру Армении Николу Пашиняну", - написал он.

По словам Агазаряна, имя кандидата на пост нового главы правительства будет объявлено 20 мая.

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Версия на английском языке Armenian opposition initiates impeachment of Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müxalifət Paşinyanın impiçmenti təşəbbüsü ilə çıxış edib

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