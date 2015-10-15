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    ​Оппозиция созвала митинг в Москве против войны в Сирии

    Оппозиционное движение Солидарность объявило о проведении 17 октября в Москве митинга против участия России в войне в Сирии

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Оппозиционное движение "Солидарность" объявило о проведении 17 октября в Москве митинга против участия России в войне в Сирии, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В качестве соорганизатора митинга решила выступить и незарегистрированная "Партия 5 декабря", сообщается на сайте "Солидарности".

    Мэрия Москвы согласовала проведение акции на Суворовской площади 17 октября в 15:00.

    "Заявленная тема акции: "Выразить отношение к текущей политико-экономической и военно-политической ситуации в стране и в мире, а также к некоторым аспектам внешней политики РФ". Максимальное количество участников - 300 человек", - заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров.

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