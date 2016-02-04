​Оппозиция Сирии: В районе Туркмандагы убито восемь российских и сирийских генералов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В сирийском районе Туркмандагы на границе с Турцией, убито 15 военнослужащих, восемь из которых имело звание генерала. Как сообщает Report со ссылкой на "Anadolu", об этом заявили источники в сирийской оппозиции.

Согласно данной информации, место проведения встречи высокопоставленных офицеров режима Асада и российской армии подверглось вооруженному нападению.

Встреча, состоялась накануне вечером, и была посвящена обзору состояния дел в данном регионе, а также планированию будущих шагов.

Сообщается, что в результате атаки на группу офицер, вооруженные оппозиционеры уничтожили 15 военных, включая четырех российских и четырех сирийских генералов.

Как сообщается, одним из убитых офицеров ВС России является генерал-лейтенант по имени "Юрий", который координировал атаки на Туркмандагы.

Согласно имеющейся информации, остальные три высокопоставленных офицеров российской армии находились в звании генерал-майора.

Между тем, стали известны имена трех убитых генералов армии режима Асада. Это – генерал Амед Мунзур, генерал Али Джабир и генерал Али Умран.