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Армянская оппозиция пытается блокировать входы в здание, куда должен приехать Пашинян

Армянская оппозиция пытается блокировать входы в здание, куда должен приехать Пашинян Около сотни сторонников оппозиции собрались возле Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, чтобы заблокировать входы в здание
В регионе
17 марта 2021 г. 10:48
Армянская оппозиция пытается блокировать входы в здание, куда должен приехать Пашинян
Никол Пашинян
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Около сотни сторонников оппозиции собрались сегодня утром возле Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, чтобы заблокировать входы в здание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, активисты ожидают, что сюда приедет премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Армения без Никола! Он должен уйти в отставку", - скандируют участники акции.

У входа в здание сотни полицейских организовали усиленный кордон и оцепили ведомство, чтобы оппозиционеры не смогли препятствовать проходу главы правительства. На месте работает специальный отряд полиции.

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