О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оппозиция проводит митинг у МИД Армении перед прибытием Пашиняна

Оппозиция проводит митинг у МИД Армении перед прибытием Пашиняна Еще с утра к министерству были стянуты крупные силы полиции, включая спецназ
В регионе
13 марта 2021 г. 14:35
Оппозиция проводит митинг у МИД Армении перед прибытием Пашиняна

Сторонники оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" проводят митинг у МИД Армении перед прибытием в министерство премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Еще с утра к министерству были стянуты крупные силы полиции, включая спецназ. Несколько сотен правоохранителей оцепили участок улицы Вазгена Саргсяна.

В настоящее время к МИД прибыли несколько десятков протестующих. Участники акции проводят митинг у полицейского оцепления.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина, у премьера в МИД планируется рабочее совещание. Представители оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" ранее заявили о намерении заблокировать вход в здание для Пашиняна.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Opposition protesting outside Armenian MFA building ahead of Pashinyan's arrival

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44
В Баку дорогой автомобиль попал в аварию
ФотоВ Баку дорогой автомобиль попал в аварию
9 марта 2021 г. 00:31
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
10 марта 2021 г. 21:26
В Азербайджане предлагается организовывать для заключенных видеовстречи
В Азербайджане предлагается организовывать для заключенных видеовстречи
9 марта 2021 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi