Оппозиция провела митинг у здания посольства США в Грузии

Несколько десятков членов и сторонников оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" провели в воскресенье у здания посольства США в Тбилиси митинг с требованием запретить в стране деятельность Национального демократического института международных отношений (NDI) и Международного республиканского института (IRI), которые занимаются социологическими опросами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кадры митинга в прямом эфире демонстрировала телекомпания "Объектив".

"Мы не являемся ничьей колонией и вместе должны сказать "нет" лжи. Нет NDI! Нет IRI! Сегодня мы перед посольством Америки громко заявляем о том, что этим организациям должны запретить деятельность в Грузии. Пусть они уйдут из Грузии", - сказала вице-спикер парламента, лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили, выступая перед собравшимися.

Демонстранты считают, что NDI и IRI работают в интересах оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу", публикуя неверные результаты социологических опросов, и призывают грузинские власти расследовать эти факты. Инашвили уверена, что указанные организации наносят вред грузино-американским отношениям.