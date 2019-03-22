Грузинская оппозиция выдвинула кандидатуру жены Саакашвили на пост мэра

Политическое объединение "Сила в единстве" выдвинуло кандидатуру жены экс-президента Михеила Саакашвили Сандры Рулофс на пост мэра города Зугдиди.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение об этом было принято сегодня на собрании объединенной оппозиции.

В 2016 году Рулофс была также кандидатом в мажоритарные депутаты от Зугдидского избирательного округа, но пройдя во второй тур в округе, она отказалась от участия в выборах.

Отметим, что должность мэра муниципалитета Зугдиди оставалась вакантной после отставки в сентябре прошлого года Лаши Гогиа.