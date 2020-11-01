Оппозиция Грузии планирует провести 1 ноября митинг в центре Тбилиси

Грузинская оппозиция, не согласная с предварительными результатами парламентских выборов, которые были опубликованы ЦИК, призвала людей выйти 1 ноября на акцию протеста в Тбилиси.

Грузинская оппозиция, не согласная с предварительными результатами парламентских выборов, которые были опубликованы ЦИК, призвала людей выйти 1 ноября на акцию протеста в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с таким заявлением выступил один из лидеров оппозиции, член "Национального движения" Ника Мелия.

"Завтра (1 ноября) в 16 часов ждем грузинский народ на Руставели (центральный проспект Тбилиси – ред.). Это были не выборы, это была война, и мы эту войну не проиграли", - сказал Мелия.