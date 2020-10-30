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Оппозиция Грузии отказалась от коалиционного правительства

Оппозиция Грузии отказалась от коалиционного правительства "Грузинская мечта" уверена, что победит на выборах и не будет необходимости в коалиционном правительстве
В регионе
30 октября 2020 г. 13:43
Оппозиция Грузии отказалась от коалиционного правительства

Около 10 оппозиционных партий Грузии подписали новый меморандум перед выборами.

Как передает грузинское бюро Report, согласно документу, оппозиция отказалась от сотрудничества с партией "Грузинская мечта" и создания с ней коалиционного правительства.

"Грузинская мечта" уверена, что победит на выборах и не будет необходимости в коалиционном правительстве.
Завтра в соседней стране состоятся парламентские выборы. Избиратели выберут 30 депутатов по мажоритарной и 120 депутатов по пропорциональной системе. Если политические партии не смогут набрать необходимое число голосов, возникнет вопрос о создании коалиционного правительства. До сих пор в Грузии подобного правительства не было.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan müxalifəti koalisiya hökumətindən imtina edib

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