​Оппозиция Грузии анонсировала еженедельные митинги в Тбилиси

Представитель грузинской оппозиции Шота Дигмелашвили заявил о готовности людей каждый понедельник проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Пикет у парламента повторится 25-го числа и продолжится каждый понедельник. Широкомасштабные митинги продлятся до тех пор, пока "Грузинская мечта» не выполнит свои обещания", - цитирует его РИА Новости.
14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.
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