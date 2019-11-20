​Оппозиция Грузии анонсировала еженедельные митинги в Тбилиси

Представитель грузинской оппозиции Шота Дигмелашвили заявил о готовности людей каждый понедельник проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Пикет у парламента повторится 25-го числа и продолжится каждый понедельник. Широкомасштабные митинги продлятся до тех пор, пока "Грузинская мечта» не выполнит свои обещания", - цитирует его РИА Новости.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.