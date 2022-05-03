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Оппозиция двинулась по улицам Еревана в протестном шествии

Оппозиция двинулась по улицам Еревана в протестном шествии Армянская оппозиция проводит акцию протеста на улицах столицы Еревана.
В регионе
3 мая 2022 г. 21:20
Оппозиция двинулась по улицам Еревана в протестном шествии

Армянская оппозиция проводит акцию протеста на улицах столицы Еревана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Представитель оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что они не прекратят антиправительственные выступления.

Он сообщил, что участники марша пройдут по улицам Москвян и Абовяна, выйдут на площадь Республики, оттуда вернутся на площадь Франции, где продолжат митинг, в ходе которого, по его словам, будет сделано важное заявление.

Сагателян подчеркнул, что в ходе прошедших во вторник акций протеста и неповиновения задержаны были более 250 граждан, но все они сейчас на свободе и присоединились к демонстрантам.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifəti İrəvan küçələrində etiraz yürüşü keçirir

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