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Оппозиция Армении заявила о необходимости проведения референдума по процессу делимитации границы

Оппозиция Армении заявила о необходимости проведения референдума по процессу делимитации границы Оппозиция Армении заявила о необходимости проведения референдума. Закрытое заседание парламента по вопросу делимитации границы проходило довольно бурно, а особой активностью отличался глава МИД Арарат Мирзоян, упорно отстаивавший тезисы, предложенные прем
В регионе
10 апреля 2024 г. 10:55
Оппозиция Армении заявила о необходимости проведения референдума по процессу делимитации границы

Оппозиция Армении заявила о необходимости проведения референдума. Закрытое заседание парламента по вопросу делимитации границы проходило довольно бурно, а особой активностью отличался глава МИД Арарат Мирзоян, упорно отстаивавший тезисы, предложенные премьером Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает газета "Жоховурд".

"Куда более конструктивным был вице-премьер Мгер Григорян, выразивший готовность участвовать в подобном заседании, если парламентская оппозиция вновь выступит с такой инициативой. Из ответов Мирзояна и Григоряна стало ясно, что в действительности армянские власти не знают толком, когда начнутся работы по делимитации границы и какие карты будут взяты за основу", - пишет издание.

Отметим, что 9 апреля в Национальном собрании Армении по инициативе оппозиции состоялось закрытое заседание, посвященное вопросам делимитации и демаркации границы. Основными докладчиками выступили А.Мирзоян и М.Григорян.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistan müxalifəti delimitasiya prosesi ilə bağlı referendumun keçirilməsini tələb edir

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