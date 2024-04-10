Оппозиция Армении заявила о необходимости проведения референдума по процессу делимитации границы

Оппозиция Армении заявила о необходимости проведения референдума. Закрытое заседание парламента по вопросу делимитации границы проходило довольно бурно, а особой активностью отличался глава МИД Арарат Мирзоян, упорно отстаивавший тезисы, предложенные прем

Оппозиция Армении заявила о необходимости проведения референдума. Закрытое заседание парламента по вопросу делимитации границы проходило довольно бурно, а особой активностью отличался глава МИД Арарат Мирзоян, упорно отстаивавший тезисы, предложенные премьером Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает газета "Жоховурд".

"Куда более конструктивным был вице-премьер Мгер Григорян, выразивший готовность участвовать в подобном заседании, если парламентская оппозиция вновь выступит с такой инициативой. Из ответов Мирзояна и Григоряна стало ясно, что в действительности армянские власти не знают толком, когда начнутся работы по делимитации границы и какие карты будут взяты за основу", - пишет издание.

Отметим, что 9 апреля в Национальном собрании Армении по инициативе оппозиции состоялось закрытое заседание, посвященное вопросам делимитации и демаркации границы. Основными докладчиками выступили А.Мирзоян и М.Григорян.