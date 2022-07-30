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Оппозиция Армении в начале сентября проведет общереспубликанский митинг

Оппозиция Армении в начале сентября проведет общереспубликанский митинг В Армении оппозиция проведет общеармянский митинг 2 сентября.
В регионе
30 июля 2022 г. 12:20
Оппозиция Армении в начале сентября проведет общереспубликанский митинг

В Армении оппозиция проведет общеармянский митинг 2 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил координатор движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян.

По его словам, это не означает, что до указанной даты, при необходимости, оппозиция не будет проводить экстренные митинги, собрания.

Кроме того, в середине августа пройдет всеармянский форум движения "Сопротивление", куда будут приглашены известные деятели из Армении и диаспоры.

"Что касается отставки правительства, то процедуру импичмента в парламенте оппозиция инициирует, когда будет уверена в успешном исходе", - подчеркнул он.

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