Оппозиция Армении в начале сентября проведет общереспубликанский митинг

В Армении оппозиция проведет общеармянский митинг 2 сентября.

В Армении оппозиция проведет общеармянский митинг 2 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил координатор движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян.

По его словам, это не означает, что до указанной даты, при необходимости, оппозиция не будет проводить экстренные митинги, собрания.

Кроме того, в середине августа пройдет всеармянский форум движения "Сопротивление", куда будут приглашены известные деятели из Армении и диаспоры.

"Что касается отставки правительства, то процедуру импичмента в парламенте оппозиция инициирует, когда будет уверена в успешном исходе", - подчеркнул он.