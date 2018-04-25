Оппозиция Армении требует освободить участников захвата здания ППС

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Армянская оппозиция требует освободить участников вооруженного захвата в 2016 году здания патрульно-постовой службы в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на митинге в Ереване депутат парламента Сасун Микаелян.

"Никто не может посягать насвободу народа",— заявил он.

Накануне полиция Армении задержала руководителя оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Гарегина Чукасзяна, поддержавшего летом 2016 года захват здания ППС в Ереване.